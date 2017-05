Sie sind im Schweizer Fussball eine Institution. Seit den Junioren in ihren Klubs, seit 14 Jahren ununterbrochen bei den Profis und somit die treusten Spieler der Super League. Marco Wölfli (34) bei YB, David Zibung (33) beim FC Luzern. Doch nach langen Jahren an der Sonne nehmen sie nun auf der Ersatzbank Platz. Wölfli bereits seit drei Jahren, Zibung seit vergangenem März. Ihren Platz eingenommen haben die Eigengewächse Yvon Mvogo (YB) und Jonas Omlin (FCL).

Wölfli und Zibung könnten Stunk machen, Intrigen anzetteln. Die Hausmacht dazu hätten sie, die Fürsprecher für eine mediale Kampagne auch. Doch wie oft man auch nachfragt, Verbitterung, Wut oder Rachegelüste sind weder bei Wölfli noch bei Zibung auszumachen. Stattdessen: Akzeptanz, Dankbarkeit, Realitätssinn und Vernunft. Und die Erkenntnis: Wichtig ist man auch als Nummer 2 – wenn man denn will.

Die Ablösung

Marco Wölfli: Es ist der 22. August 2014. Nicht irgendein Datum für Marco Wölfli, an diesem Datum wird er 32. Doch statt zu Hause Geburtstagskerzen auszublasen, sitzt er morgens um acht im Stadionrestaurant. Umringt von Journalisten, die nur eine Frage im Kopf haben: Wie geht Wölfli mit der Degradierung zum Ersatzgoalie um?

Gespürt hat er es schon länger. Seit seinem Achillessehnenriss im Dezember 2013 stand Yvon Mvogo im Tor. Und obwohl YB mit Mvogo 32 Gegentore erhält und zuvor mit Wölfli nur deren 18, betont Trainer Uli Forte, Mvogo sei der beste Spieler der Rückrunde. Am 21. August 2014, am Tag von Wölflis Rückkehr ins Profikader, teilt Forte ihm die Degradierung mit. «Obwohl ich etwas ahnte, es war ein Schlag. Aber so, wie ich nie geblufft habe, als alles perfekt lief, wollte ich nun nicht jammern.»