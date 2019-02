Nadine Fähndrich konnte als einzige Athletin von Swiss Ski in dieser Saison einen Podestplatz im Weltcup herauslaufen. Fähndrichs siebter Platz im starken Feld der Sprinterinnen ist bisher die einzige Ehrenmeldung aus Seefeld. Die WM verläuft für das Schweizer Team bisher zäh. Die Hoffnungen in Nathalie von Siebenthal und vor allem in Dario Cologna im Skiathlon hatten sich am Samstag früh zerschlagen.

Und auch im gestrigen Teamsprint in der klassischen Technik gab es keinen Schweizer Exploit. Jovian Hediger und Ueli Schnider scheiterten im Halbfinal. Fähndrich und Laurien van der Graaff schafften es zwar in den Final, belegten aber nur den achten Platz.

Frust und Pause

Für die Schweizerinnen ist dies eine leise Enttäuschung, nachdem sie im Skating-Teamsprint an den Olympischen Spielen vor einem Jahr noch den vierten Platz belegt hatten. Doch van der Graaff scheint im Vergleich mit der vergangenen Saison an Schnellligkeit verloren zu haben – und Fähndrich hatte nach den Sprintwettbewerben vom Donnerstag an einer Magenverstimmung laboriert. Sie habe sich «muskulär leer» gefühlt, sagte die 23-jährige Luzernerin gestern im Zielgelände nach dem Teamsprint.

Eine andere Negativmeldung aus Sicht der Schweiz hatte es bereits am Samstag gegeben, als eine «halbe Rücktrittserklärung» der Berner Oberländerin von Siebenthal für Verwirrung gesorgt hatte. Die in den vergangenen Jahren beste Schweizer Distanzläuferin will wegen Motivationsproblemen in der kommenden Saison im Weltcup nicht an den Start gehen – sogar ein Rücktritt sei möglich. Dies bestätigte sie unvermittelt nach dem Skiathlon vom Samstag, bei dem sie auf dem 18. Platz gelandet war.

Swiss Ski teilte daraufhin mit, man sei seit längerer Zeit im Gespräch mit der 25-Jährigen bezüglich ihrer Karriereplanung. Das Ziel sei es, dass sie bis zu den Olympischen Spielen in Peking 2022 dem Team erhalten bleibe. Eine Pause nach der aktuellen Saison sei stets eine diskutierte Option gewesen. Es komme für den Verband aber überraschend, dass von Siebenthal bereits einen Entscheid getroffen habe und diesen auch kommuniziert habe. Man werde sich mit ihr zusammensetzen und reden.