«Wir wollen die Punkte aus Kriens mitnehmen»: Xamax-Star Nuzzolo ist vor dem Gastspiel auf dem Kleinfeld zuversichtlich

Es war ein verdienter Sieg für die Krienser. Enes Yesilçayir mit einer sehenswerten Direktabnahme und Liridon Mulaj erzielten die 2:0-Pausenführung. Kriens liess sich durch den Neuenburger Anschlusstreffer nach etwas mehr als einer Stunde nicht aus der Ruhe bringen, erhöhte in der Folge durch Liridon Berisha, der an seinem 23. Geburtstag traf, und durch Igor Tadic auf 4:1. Raphaël Nuzzolo, die 37-jährige Xamax-Stürmerlegende, sagt: «Wir haben vor diesem Cupspiel teilweise mit sieben, acht Spielern trainiert. Das hat nicht mal für ein Testspiel gereicht. Wir wussten ja im Voraus, dass wir den Schweizer Cup nicht gewinnen können, deshalb hatte dieses Spiel für uns den Charakter eines Vorbereitungsspiels.»

«Das ist keine Floskel: Es wird ein total anderes Spiel als am Sonntag im Cup. Xamax ist nach wie vor in der Favoritenrolle. Aber die Gelegenheit, die Neuenburger nochmals zu besiegen, ist günstig. Wir werden alles dafür unternehmen, Xamax auszuhebeln.»

1000 Menschen im Stadion, das ist zulässig. Abzüglich der rund 150 Offiziellen (Mannschaften, Staff, Helfer usw.) darf der SCK also 850 Fans reinlassen. Diese müssen sich aber in verschiedene Sektoren auf der Tribüne und auf den Stehplätzen verteilen. Und: Es besteht Maskenpflicht. Zudem werden von jedem Besucher Kontaktdaten aufgenommen.

Es ist soweit. Der SC Kriens startet heute in die neue Challenge-League-Saison. Der Anpfiff für das erste Spiel gegen Super-League-Absteiger Neuchâtel Xamax erfolgt um 17.30 Uhr im Stadion Kleinfeld. Alles, was sie über das erste Krienser Heimspiel der Saison 2020/21 wissen müssen, in der Übersicht.

Das muss man über Xamax Neuchâtel wissen:

Xamax-Trainer Stéphane Henchoz hatte vor dem Cupspiel vom vergangenen Sonntag das Unheil kommen sehen: «Wir konnten an der Fitness und an der Technik arbeiten. Aber um taktisch arbeiten zu können, braucht es mindestens 18 bis 20 Spieler.» Nun haben die Neuenburger noch Michael Kempter (25) vom FC Zürich verpflichtet. Der Linksverteidiger mit philippinischen Wurzeln kam in der letzten Saison mit dem FCZ zu 13 Einsätzen in der Super League. Dazu kommt Juan Manuel Parapar von Liga-Konkurrent Stade Lausanne-Ouchy. Parapar hat Kriens auch schon weh getan, letztes Jahr im Cup (2:3). Beim Cup-Out vom letzten Sonntag verletzten sich auf Neuenburger Seite Alexandre Pasche (Achillessehnenriss) und Yves Kaiser (Zerrung). «Jene Automatismen, mit denen Kriens spielt, haben wir noch nicht. Aber wir werden diesmal besser sein als beim 1:4», verspricht Nuzzolo. Und weiter: