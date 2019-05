Neue Wettbewerbe, ein scheidender Präsident, das nahende Ende der goldenen Ära um Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic und Andy Murray – das Männertennis befindet sich auf einem kommerziellen Höhepunkt, aber auch in einer Phase der fundamentalen Umwälzungen. «Es sind herausfordernde und wichtige Zeiten», sagt Roger Federer (37) in Madrid. Lange wirkte der Baselbieter als Präsident des Spielerrats aktiv an der Gestaltung der Zukunft mit.

Roger Federer hatte gesagt, er könne sich vorstellen, dass Kermode wieder zum Kandidaten werde. Wie Rafael Nadal und Stan Wawrinka galt Federer als Fürsprecher des Briten, unter dessen Führung die Preisgelder in die Höhe geschnellt waren. Djokovic äusserte sich diplomatisch zu diesem Gedankenspiel. «Wir brauchen so viele gute Kandidaten wie möglich. Chris kennt die Tour in- und auswendig. Wenn er sich das vorstellen kann, warum nicht?»

In Madrit bemühten sich alle Beteiligten sichtlich darum, die Wogen zu glätten. Bereits am Samstag suchte Djokovic den Dialog mit Stan Wawrinka, der in der Vorwoche in einem Brief in der britischen Zeitung «Times» den «Zerfall moralischer Werte im Tennis» kritisiert hatte. Djokovic sagte: «Wir sitzen alle im gleichen Boot.» Von den Meinungsführern nicht geäussert hat sich nur Rafael Nadal. Der Spanier hütete am Montag wegen eines Virus das Bett.