Doch was ist schiefgelaufen beim ZSC in den letzten Jahren? So sehr, dass dieses hochtalentierte Team zwei Mal in Serie bereits im Viertelfinal gescheitert ist? Immer wieder ist von fehlender Leadership die Rede. Von zu viel «Züri-Groove». Eine Gruppe von Spielern, die dafür vorgesehen war, in Leaderrollen zu schlüpfen, konnte die Erwartungen nie erfüllen. Sobald es wichtig wird, verschwinden diese von der Bildfläche.

«Vielleicht vom Weg abgekommen»

Wenn Leuenberger über Leadership spricht, tut er das differenziert und ausführlich. «Eines ist wichtig: Man kann niemanden zu einem Leader machen. Es geht darum, wer den Mut und den Willen hat, sich ins Schaufenster zu stellen. Bei uns gibt es einige, die das versuchen. Und auf gutem Weg sind.»

Auch Leuenberger hat den Begriff «Züri-Groove», diesen Hang zu etwas gar viel Bequemlichkeit schon mehrfach gehört. «Es ist ja nicht so, dass diese Spieler böse wären. Aber vielleicht sind wir etwas abgekommen vom Weg.» Doch nun, nach dem 3:2-Auswärtssieg am Donnerstag, weht plötzlich ein Windstoss Hoffnung durchs Hallenstadion.

«Dann wären wir ja tot gewesen»

Plötzlich scheint es möglich, dass der ZSC den EVZ ausschaltet. Warum ist das so? Leuenberger sagt: «Unsere kräftigen, grossen Spieler zeigen plötzlich das Eishockey, das sie können: leidenschaftliches, hartes und schnelles Eishockey. Manchmal etwas böse – aber im guten Sinn.» Plötzlich wird klar, warum Spieler wie Kenins, Schäppi, Herzog, Wick, Baltisberger, Captain Geering oder Torhüter Flüeler einst oder immer noch viele Vorschusslorbeeren geniessen.

Gerade von einer Auferstehung mag Leuenberger nicht sprechen. «Dann wären wir ja tot gewesen.» Vor allem aber weiss er, dass zwei Siege nicht reichen, um die Krisenstimmung auf Dauer zu vertreiben. So wirklich traut diesem ZSC noch niemand.

Der Weg zur Erneuerung

Ein möglicher Halbfinal gegen den SCB, also ein Duell ein bisschen gegen sich selbst, ist für den Sportchef noch kein Thema. «Jetzt zu weit vorauszuschauen, wäre so ziemlich das Uncleverste, das wir tun könnten.»

Nun geht es für den ZSC darum, die Dämonen der Vergangenheit zu überwinden. Auch vor einem Jahr stand es in der Serie gegen Lugano 2:1 – ehe nichts mehr gelang. «Die Frage ist auch: Lässt es der Kopf zu, dass die schlimmen Gedanken an die Vergangenheit überhandnehmen? Oder schaffen wir es, uns an die Erfolge zu erinnern?» So oder so: Sven Leuenberger lernt sein Team gerade noch ein bisschen besser kennen. Es kann nur helfen auf dem Weg zur Erneuerung.