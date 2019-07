Was er damit meinte, präzisierte er nicht. Stachowski schied bereits in der Wimbledon-Qualifikation aus und weilt längst nicht mehr in London. Gut möglich aber, dass ein Treffen von Ratspräsident Novak Djokovic und Ex-Spieler Justin Gimelstob Auslöser für den Exodus war. Gimelstob war während über einer Dekade einer von drei Spielervertretern im Direktoren-Board und ein enger Verbündeter von Novak Djokovic. Als solcher war er massgeblich daran beteiligt, dass der Ende Jahr auslaufende Vertrag des Briten Chris Kermode als ATP-Präsident nicht verlängert wird. Gimelstob galt selber als Anwärter auf den Posten.

Djokovic: «Eine freundschaftliche Beziehung»

Doch im April wurde er wegen schwerer Körperverletzung zu drei Jahren Haft auf Bewährung, 60 Tagen gemeinnütziger Arbeit und einer Therapie zur Aggressionsbewältigung verurteilt. Unter dem öffentlichen Druck legte er am 1. Mai sein Amt als Spielervertreter nieder. Gleichwohl pflegt er weiterhin den Kontakt mit Novak Djokovic, wie dieser am Montag in Wimbledon erklärte. «Wir haben eine freundschaftliche Beziehung und Justin sagte mir Bescheid, als er in London war. Wir haben uns kurz getroffen und bleiben telefonisch in Kontakt.» Das legt den Schluss nahe, dass Djokovic in Gimelstob immer noch einen valablen Kandidaten auf die Nachfolge Chris Kermodes sieht.

«Wir haben nicht darüber gesprochen, ob und in welcher Rolle er ins Tennis zurückkehren könnte», sagte Djokovic. Gimelstob habe derzeit einige Probleme zu lösen. «Es ist keine einfache Zeit für ihn.» An der Personalie Gimelstob spaltet sich der Spielerrat. Die Befürworter um Djokovic will die Organisation des Welt-Tennis fundamental umwälzen. Die Unterstützer des scheidenden Kermode, zu denen Roger Federer, Rafael Nadal und Stan Wawrinka zählen, wollen indes allenfalls nur moderate Veränderungen. «Es ist sehr beunruhigend, was in den letzten Monaten passiert ist», sagt Wawrinka. Im Mai hatte er in einem offenen Brief in der britischen Zeitung «Times» einen «besorgniserregenden Zerfall der moralischen Werte» im Welttennis moniert.