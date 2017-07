Nun ist Tom Lüthi zu seinen Wurzeln zurückgekehrt. Er wohnt wieder in Linden. Und er ist mit sich selbst und der Welt im Reinen. So ruhig, zufrieden, entspannt und so gut war er noch nie. Er sagt: «Ich fühle mich rundum wohl.» Sein Entdecker, Manager und langjähriger Freund Daniel M. Epp sagt, im Rennsport passiere sehr viel im Kopf: «Tom versteht es inzwischen, sich im entscheidenden Moment hundertprozentig zu konzentrieren und jeden störenden Faktor auszublenden.» Noch vor einem Jahr war das nicht in diesem ausgeprägten Masse der Fall. Die Unsicherheit in der Zukunftsplanung – ein Wechsel zu KTM wäre möglich gewesen – brachte ihn bei Saisonhalbzeit aus dem Konzept. Zwei Stürze, in Assen und auf dem Sachsenring, kosteten ihn letztlich den WM-Titel.

«Einfach frei erfunden»

Inzwischen lässt er sich auch nicht mehr durch die für dieses Geschäft so typischen Mutmassungen aus der Ruhe bringen, die spätestens im Juni ins Kraut schiessen. In Italien ist das Gerücht gestreut worden, ein Aufstieg in die MotoGP-Klasse könnte nächste Saison im Honda-Team von Lucio Cecchinello möglich sein. «Das ist ganz einfach frei erfunden» sagt sein Manager Daniel M. Epp. «Ich bin regelmässig mit den Leuten von Honda und Lucio Cecchinello in Kontakt, das Fahrerlager ist ja wie ein Dorf. Aber wir haben nie auch nur ein Wort über eine solche Möglichkeit verloren, ja nicht einmal daran gedacht. Dazu kommt, dass wir mit dem bestehenden Team einen Zweijahresvertrag haben, der noch nächste Saison gilt, und wir pflegen Verträge einzuhalten.»