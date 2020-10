Wie sich Spitzensportler mit der zweiten Karriere schwer tun – und wie ein Startup helfen möchte

Jahrelang steht Ariella Kaeslin im Mittelpunkt. Dreimal wird sie Sportlerin des Jahres, sie holt regelmässig Medaillen an Welt- und Europameisterschaften. Dann beendet sie 2011 mit 23 Jahren ihre Sportlerkarriere. Sie fragt sich:

Und was mache ich jetzt?

Kaeslin ist ein Beispiel von vielen Spitzensportlern, die sich nach der Karriere die Sinnfrage stellen. Am Athletes Day, der am Montag im Kursaal Bern über die Bühne ging, dreht sich alles um dieses Thema. Kaeslin diskutiert dabei in einem Talk mit Fussballer Davide Callà, später stehen Ski-Ass Tina Weirather oder Ex-FCB-Präsident Bernhard Heusler auf der Bühne.

Die Veranstaltung ist der Startschuss für das Start-up Athletes Network, gegründet vom ehemaligen Fussballer Benjamin Huggel, dem Eishockeyaner Severin Blindenbacher, Skifahrer Niels Hintermann und HR-Experte David Heiniger. Gemeinsam haben sie das Ziel, Spitzensportler beim Übergang in die Arbeitswelt zu unterstützen. «Viele Sportler setzen sich zu lange nicht mit der Karriere nach der Karriere auseinander. Wir möchten sie für diese Frage sensibilisieren und aufzeigen, was es überhaupt alles gibt», sagt Huggel. «Denn die zweite Karriere ist doppelt so lang wie die erste.»

Die Zeit als Sportler ist nach 30 meist vorbei, dann stellt sich die Identitätsfrage. Huggel weiss, wovon er spricht. Als er sich nach vielen Jahren als Fussballprofi nach Stellen umschaut, heisst es wiederholt, ihm fehle es an Arbeitserfahrung. Der Weg in die Berufswelt ist schwierig. Jahrelang hat er sich als Sportler definiert, plötzlich fällt diese Identität weg. Auch Ariella Kaeslin hat dies so erlebt: «Ich war immer stolz darauf, sagen zu können, dass ich Spitzensportlerin bin. Aber plötzlich wurde die Frage nach meinem Beruf eine schwierige.»