Als alles schon entschieden war, durfte Thomas Häberli auch noch auf den Platz. Am 4. September 2004 wurde der damals 30-Jährige in der 75. Minute beim Stand von 6:0 gegen die Färöer-Inseln zum ersten Mal für das Schweizer Nationalteam eingewechselt. Alexandre Rey und Johan Vonlanthen hatten zum Start der WM-Qualifikation zuvor für die Schweiz je drei Tore geschossen. Sie waren zum Zug gekommen, weil viele Offensivspieler verletzt oder gesperrt fehlten.

Ich habe deshalb eigentlich gehofft, dass ich von Anfang an spielen darf», sagt Häberli rückblickend. «Ich habe mich danach vor allem darüber gefreut, dass wir so klar gewonnen haben.

Wenn es nach ihm geht, auch nicht der letzte in diesem Jahr. «Ein Weiterkommen gegen Klaksvik ist für uns Pflicht.» Um sich über den unbekannten Gegner schlau zu machen, hat der FC Luzern Gegner Klaksvik intensiv beobachtet. An beide Spiele der vorherigen Qualifikationsrunde gegen Riteriai (Litauen) hat er Beobachter geschickt. «Natürlich ist der Aufwand in der Vorbereitung deutlich grösser als bei einem Meisterschaftsspiel, bei dem man den Gegner bereits davor schon gut kennt», so Häberli.

Man habe auch mit Videomaterial arbeiten können, aber: «Am Besten ist es, wenn man den Gegner live beobachten kann.» In der Analyse hat Häberli Klaksvik als sehr physischen Gegner ausgemacht. «Es wird nicht einfach. Wenn man gesehen hat, wie sie sich über das Weiterkommen gefreut haben, sieht man, wie speziell es für sie ist. Sie werden voller Leidenschaft spielen.» Die FCL-Spieler müssen sich zudem auf eine harte Gangart des Gegners gefasst machen. Zudem ist das Team von Klaksvik laut Häberli sehr organisiert, taktisch gut geschult und agiert defensiv.

Bereits seit Montag bereiten sich die Färinger in Nottwil auf das kommende Spiel vor. Sie wollten sich akklimatisieren, da die Temperaturen auf den Färöer-Inseln deutlich tiefer sind als in der Schweiz. Heute trainiert das Halb-Profi-Team zudem erstmals in der Swisspor Arena.