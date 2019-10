Wie eine Horde losgelassener Rottweiler: So schickte England den Weltmeister ins Tal der Tränen

Das von Gelächter begleitete Dauergequassel ist als «Eddie-Jones-Show» bekannt. Haha, hahaha, selten so gelacht, sagte Steve Hansen, Coach von Neuseelands All Blacks, und gab den Mister Cool. Und dann stellten sich die Engländer in V-Form auf und keilten die irritierten All Blacks bei ihrem Kriegstanz, dem Haka, ein, den sie traditionell vor dem Anpfiff aufführen.

Der 19:7-Triumph in Yokohama drückt ihre Überlegenheit nicht einmal annähernd aus. Die in allen Belangen überlegenen Engländer zermalmten das Team des dreifachen Weltmeisters, das zuvor mit seinem begeisternden Angriffsstil die Massen begeistert hatte und nun ganz schnell den Schock überwinden muss, um das Spiel um den dritten Platz am Freitag, 10 Uhr, gegen Wales einigermassen ordentlich über die Bühne zu bringen.

Sie setzten seine Strategie auf den Punkt um und stürzten den Rugby-Riesen mit einem Riesenkracher vom Thron. Die Engländer legten aus einer grossartigen Defensive heraus ein irres Tempo vor, attackierten ihre Gegenspieler wie eine Horde losgelassener Rottweiler, dominierten die Standardsituationen, kurz: Sie beherrschten ihren Gegner von A bis Z und liessen den All Blacks, die so viel Druck nicht gewöhnt sind, weder Zeit noch Raum, um überhaupt ins Spiel zu kommen.

England, das in den vorangegangenen 16 Duellen nur einmal gegen Neuseeland gewonnen hatte, machte eigentlich alles, was die All Blacks an einem guten Tag auszeichnet, bloss besser. «England hat das Spiel in den Bereichen kontrolliert, die wir kontrollieren wollten», sagte Steve Hansen, «wir wurden von einer besseren Mannschaft geschlagen und müssen es mit Fassung tragen. So schwer es zu verdauen ist, aber solche Dinge passieren im Sport eben manchmal.»

England und der Beginn einer neuen Ära

Der deprimierende Auftritt der All Blacks und die grandiose Darbietung der Engländer wirkten wie das Ende der einen und der Beginn einer neuen Ära – mit der Einschränkung, dass sich die All Blacks im Umbruch befinden und die vielen jungen Profis, die am Samstag überrollt wurden, mit jedem Tag Erfahrung sicherlich widerstands- und auch in solch gnadenlosen K. o. -Spielen konkurrenzfähiger werden.