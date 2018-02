Weil das Titelrennen in der Super League endlich wieder spannend ist, geht ein bisschen unter, was sich hinter YB und dem FCB tut. Beim FC Sion nämlich brennt nach dem 1:3 gegen GC bereits nach dem ersten Spieltag im neuen Jahr der Baum.

Sechs Punkte liegen die Walliser nun schon hinter dem rettenden Ufer zurück. Wenigstens die GSOA-Sympathisanten können sich freuen, dass das von Präsident Constantin angeordnete Militärcamp in Frankreich ein Schuss ins Leere war.

Allerdings garantiert auch ein normales Trainingslager im Ausland keine Punkte, wie am Beispiel des FC Zürich zu sehen ist. Gegen die sich zu Hause vorbereitenden Thuner setzte es beim 2:4 die sechste Niederlage ab. Das ist für einen Aufsteiger zwar keine Schande, doch zu denken gibt die Entwicklung des FCZ gleichwohl.

Dieser war nach sechs Runden und nur zwei Gegentoren noch Leader und kassierte erst am neunten Spieltag die erste Niederlage. Seither aber krebsen die Zürcher. In der Tabelle ab Runde neun bis dato ist der Aufsteiger nur noch Achter.

Besonders fällt auf, wie sich das anfängliche Bollwerk in eine richtige Schiessbude verwandelt hat. In den letzten drei Partien, die allesamt verloren gingen, schlug es gleich elf Mal hinter Goalie Vanins ein. Erschreckend waren gegen Thun die individuellen Aussetzer. Banguras Fehlpass vor dem 0:2 und die Luftlöcher von Winter und Pa Modou vor dem 0:3 waren nicht super-league-würdig.

Wenn nun also das frühere Prunkstück derart schwächelt, sieht es nicht gut aus für den FCZ. So wird er seinen dritten Rang bald los sein. Denn von der Offensivabteilung ist keine Entlastung zu erwarten. Dwamena kommt nicht auf Touren, er hat seit dem überragenden Startspiel gegen GC nur noch selten überzeugt. Allmählich vermutet man, Brighton habe ihn vor allem deshalb nicht genommen, weil es vom Ghanaer plötzlich nicht mehr überzeugt war.

Umso mehr verwundert es, dass die Zürcher nun Moussa Koné für 800 000 Euro an Dynamo Dresden verkauft haben, hat der 21-jährige Senegalese sein Potenzial doch immer wieder angedeutet. Zuletzt am Sonntag in der 2. Bundesliga, als er nach seiner Einwechslung nur wenige Minuten benötigte, um sein ers- tes Tor zu erzielen. Absteigen werden die Zürcher zwar nicht, doch das Frühjahr kündigt sich nicht eben vielversprechend an.