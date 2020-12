Wie beim SCB ein Meisterteam ruiniert wird – und Boss Marc Lüthi merkt es nicht

SCB-Mitbesitzer Marc Lüthi hatte die Anstellung von Cheftrainer Don Nachbaur - der erste Personalentscheid seiner neuen Sportchefin Florence Schelling - über alle Massen gerühmt. Noch nie sei bei der Auswahl so gründlich vorgegangen worden. Nach zwölf Spielen ist die Amtszeit des so professionell Auserwählten, der in der Brache als Operetten-Trainer gilt, schon zu Ende.

Einst war Marc Lüthi ein Grossmeister der geradlinigen Kommunikation. Nun kann er nicht einmal mehr sagen, was ist. Die Absetzung des überforderten Cheftrainers wird als eine Trennung «aus persönlichen Gründen», also als Rücktritt des Trainers verkauft. Die Anstellung war eine Farce, nun endet das Arbeitsverhältnis mit einer Farce. Dahinter verbirgt sich eine simple Amtsenthebung. Aber aus marketingtechnischen Gründen darf in Zeiten der Krise nicht von einer Trainerentlassung gesprochen werden. Weil die ja kostet. Marc Lüthi sagt, der Trainerwechsel sei «kostenneutral. Sie dürfen mich so zitieren.» Wer es glaubt, zahlt einen Taler.

Selbst in einer Saison ohne Absteiger und mit wahrlich anderen Sorgen als den sportlichen, in einer Saison, in der das Publikum Niederlagen akzeptiert wie nie zuvor seit der Einführung der Playoffs (1986), war dieser Trainer nicht mehr haltbar. Er hatte in der Kabine den Rückhalt verloren. Dieses absurde Trainertheater mag zeigen, in welch besorgniserregendem Zustand sich die sportliche Abteilung bei einer der wichtigsten Eishockeyfirmen Europas inzwischen befindet. Marc Lüthi weist alle Kritik an der sportlichen Führung als «billige Polemik» in aller Form zurück. Das ist die sportliche SCB-Tragik. Wie im Märchen mit dem Kaiser ohne Kleider so sieht der SCB-Mitbesitzer und -Manager nicht, dass seine sportliche Abteilung im Sinne dieses Märchens nackt dasteht. Weil es ihm niemand zu sagen wagt.

Die Konstellation ist geradezu groteskt. Sportchef Alex Chatelain ist als Sündenbock für den selbstverschuldeten sportlichen Rückschlag (der Meister verpasste die Playoffs 2020, die dann nicht stattgefunden haben) abgesetzt worden. Aber er ist geblieben und ist heute als Schatten-Sportchef der wichtigste Mitarbeiter seiner Nachfolgerin Florence Schelling.

Neu übernimmt nun also Juniorentrainer Mario Kogler das Traineramt. Um es politisch unkorrekt und bösartig zu sagen: eine solche Trainer-Operette kann nur mit einem Österreicher in der Hauptrolle aufgeführt werden. Und ja, ausgerechnet Alex Chatelain hilft ein wenig bei der Beübung der Mannschaft und natürlich bleibt Assistent Alex Reinhard und, als Gipfel der Lächerlichkeit, steigt die NHL-Legende Mark Streit, Verwaltungsrat beim Verband und Klub-Mitbesitzer aufs Eis hernieder um in diesem Theater als «Skill Coach» als Komparse aufzutreten. Was für ein Schauspiel! Zumindest ist der Unterhaltungswert maximal.