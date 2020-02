Wie bei Skirennfahrerin Corinne Suter aus Tagen Minuten wurden

Der Blick auf die Nationenwertung

Während bei den drei Frauenrennen in Crans-Montana die Speedfahrerinnen und Allrounderinnen ihren Auftritt haben, reduziert sich das Programm der Männer auf die Techniker. In Naeba in Japans Bergen findet am Samstag ein Riesenslalom und am Sonntag ein Slalom statt. Mit Loïc Meillard und Daniel Yule stehen in beiden Disziplinen heisse Schweizer Eisen am Start.

Im Wallis will sich nicht nur der Veranstalter im besten Licht präsentieren. Denn Crans-Montana möchte diesen Sommer von der FIS den Zuschlag für die Weltmeisterschaft im Jahr 2025 erhalten. Corinne Suter kann in den zwei Abfahrten - das von Rosa Kuthor (RUS) übernommene Rennen am Freitag und die Originalabfahrt am Samstag - eine Vorentscheidung im Kampf um die Disziplinenwertung herbeiführen. Wendy Holdener schielt derweil mit Zuversicht auf die Kombination vom Sonntag. In beiden Disziplinen Super-G und Slalom stand sie zuletzt auf dem Podest. Fleissig gerechnet wird auch weiterhin bei der Nationenwertung, wo die Schweiz Erzrivale Österreich auf Distanz halten möchte.