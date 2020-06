Wie aus dem grossen FC Basel innert drei Jahren ein Verein in grosser Geldnot wurde

Es ist auf den Tag drei Jahre her, als der FC Basel am 3. Juni mit einem Cortège durch die Innenstadt die Rekordsaison feierte. Der 20. Meistertitel, der 3:0-Cupsieg über Sion und der Rekordumsatz von 132 Millionen Franken inklusive 29 Millionen Gewinn boten allerhand Grund zur Freude. Ehemalige rotblaue Helden winkten auf dem Umzug von den Wagen. Am Ende fanden sich 30'000 Menschen auf dem Barfüsserplatz ein und feierten die Mannschaft und den abdankenden Präsidenten Bernhard Heusler.