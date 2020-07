Weltklasse Zürich Inspiration Games: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Geisterspektakel mit Mujinga Kambundji

Statt vor gegen 25'000 Zuschauern im Zürcher Letzigrund findet das Leichtathletikmeeting Weltklasse Zürich vor Pappfiguren, an sieben Standorten und auf drei verschiedenen Kontinenten parallel statt. Die «Inspiration Games» sind eine innovative Reaktion auf die Corona-Pandemie, welche den Weltsport seit Monaten lahm legt. Sie sind auch technologisch ein Wagnis. Denn die 30 Athletinnen und Athleten treten zeitgleich gegeneinander an, abgesehen von den technischen Disziplinen. Auf dem Programm stehen zum Teil aussergewöhnliche Distanzen - wohl auch mit der leichten Hoffnung, dass dort Rekorde gelaufen werden. Und doch sollen die Inspiration Games eine Ausnahme bleiben.

Wie laufen die Inspiration Games ab? 30 Athletinnen und Athleten treten in 8 Disziplinen an 7 Standorten auf 3 Kontinenten gegeneinander an – und zwar immer zeitgleich. Sie gehören dem Team Europa, dem Team Nordamerika oder dem Team Rest der Welt an, am Ende gibt es eine Gesamtwertung. Der Startschuss wird jeweils in Zürich gegeben, wo alle Fäden zusammenlaufen. Möglich machen will das der Schweizer Zeitmesser «Swiss Timing». Geschäftsführer Alain Zobrist sagt: «Wir haben in allen Stadien die entsprechenden Systeme installiert, die miteinander synchronisiert sind.» Auch die Windverhältnisse werden gemessen. Heisst: Weltrekorde sind theoretisch möglich und könnten vom internationalen Leichtathletikverband ratifiziert werden. In diesem Fall müssten die Athleten natürlich auch noch eine Dopingprobe abgeben. Zum Einsatz kommen rund 20 Kameras, dazu zwischen 15 und 20 Zeitmesser. Der logistische Aufwand ist damit trotz der dezentralen Organisation kleiner als bei Weltklasse Zürich, wo 26 Kameras eingesetzt würden.



Wo wird überall gestartet? An sieben Standorten. In Zürich gehen die Schweizerinnen Lea Sprunger, Mujinga Kambundji und Ajla Del Ponte sowie der Franzose Christophe Lemaitre an den Start. Sie messen sich mit Athleten in Aubière (Frankreich), Bradenton (Florida/USA), Karlstad (Schweden), Lissabon, Pappendal/Arnhem (Niederlande) und Walnut (Kalifornien/USA). Das Zürcher Stadion Letzigrund bildet dabei die Schaltzentrale. Von hier aus wird der Startschuss für alle Läufe in die einzelnen Stadien gegeben. Eine kleine Ausnahme bildet der Lauf über 100 Yard (91,44 Meter), wo die drei Athleten Andre de Grasse aus Kanada, Jimmy Vicaut (Frankreich), und Omar McLeod aus Jamaika tatsächlich in Florida gegeneinander laufen werden. Die drei gehören der gleichen Trainingsgruppe an.



In welchen Disziplinen wird gestartet?

Die Frauen messen sich über 150 Meter, 300 Meter Hürden, in der Staffel über 3 Mal 100 Meter und im Stabhochsprung. Bei den Männern finden Läufe über 100 Yards (91,44 Meter) und 200 Meter sowie Wettkämpfe im Dreisprung und Stabhochsprung statt. Die Wahl der teils ungewohnten Disziplinen geschieht wohl nicht ohne Hintergedanken. Denn bei selten gelaufenen Distanzen können einfacher Bestmarken aufgestellt werden. Meetingdirektor Andreas Hediger weist darauf hin: «Wir haben in allen Stadien die Voraussetzungen für die Ratifizierung der Zeiten geschaffen.» Die Sieger der jeweiligen Disziplin erhalten 10'000 US-Dollar Preisgeld, die Zweitplatzierten 6'000 Dollar, die Drittplatzierten immerhin 4000 Dollar.



Welche Athleten treten bei den Inspiration Games an?

Weltklasse Zürich fühlt sich auch im Jahr der globalen Gesundheitskrise seinem Namen verpflichtet. Denn die Weltklasse-Athleten vereinen nicht weniger als 27 Olympia-, 62 WM- und 36 EM-Medaillen auf sich. Zu den prominentesten gehören Allyson Felix, die sechsfache Olympia-Siegerin und zwölffache Weltmeisterin, Noah Lyles, der Weltmeister über 200 Meter, Christian Taylor, der zweifache Olympia-Sieger im Dreisprung, die Weltrekordhalterin und Olympia-Siegerin über 400 Meter Hürden, Dalilah Muhammad, sowie die beiden Schweizer Aushängeschilder Lea Sprunger und Mujinga Kambundji. Keinen Unterschlupf im Feld fanden die Schweizer Männer. Der Sprinter Alex Wilson musste sich einer Leistenoperation unterziehen und bestreitet in diesem Jahr keine Wettkämpfe mehr.



Noah Lyles ist eines der Aushängeschilder der Inspiration Games.

Teilnehmer der Inspiration Games 150 Meter Frauen A. Felix (USA), M. Kambundji (CH), S. Miller-Uibo (Bahamas)

300 Meter Hürden Frauen

Dalilah Muhammad (USA), Lea Sprunger (CH), Zuzana Heynova (Cze)

3 x 100 Meter Staffel Frauen Schweiz, Niederlande, USA

Stabhochsprung Frauen

S. Morris (USA), E. Stefanidi (Gre), A. Bengtsson (Swe)

100 Yards Männer André De Grasse (Kan), Omar McLeod (Jam), Jimmy Vicaut (Fra)

200 Meter Männer Noah Lyles (USA), C. Lemaitre (Fra), Churandy Martina (Ho)

Dreisprung Männer

Christian Taylor (USA), P. Pichardo (Por), O. Craddock (USA)

Stabhochsprung Männer S. Kendricks (USA), V. Lavillenie (Fra), P. Lisek (Pol)



Wie kann ich die Inspiration Games verfolgen? Wie beim Diamond-League-Meeting in Zürich produziert das Schweizer Fernsehen die internationalen TV-Bilder. Zwischen 20.00 und 21.30 Uhr Schweizer Zeit werden die Inspiration Games live übertragen. Dabei kommt ein so genannter Split Screen zum Einsatz, der es erlaubt, alle drei Kontrahenten zeitgleich auf einem Bildschirm zu verfolgen. Übertragen werden die Bilder mit einer Verzögerung von zwei Minuten, weil die Synchronisation der Daten Zeit benötigt. Heisst: Fällt in Zürich für den 200-Meter-Lauf der Männer der Startschuss, könnte in Florida theoretisch bereits ein neuer Weltrekord aufgestellt worden sein. Bei den technischen Disziplinen (Dreisprung, Stabhochsprung) wird je eine Kamera immer auf die Athleten gerichtet sein. Sie können die jeweilige Leistung der Kontrahenten kommentieren. Vor den Rennen werden die drei Starter in einem 45-sekündigen Clip vorgestellt, eine Starterin noch ausführlicher. Das schaffe Nähe zu den Athleten, und - Nomen est Omen - inspiriere. Sogar ein Fotofinish ist bei den Inspiration Games möglich. Dafür werden die drei Bilder aus den jeweiligen Stadien synchronisiert. Alain Zobrist von Swiss Timing sagt: «Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass das eine Revolution ist. Zum ersten Mal überhaupt treten Leichtathleten zeitgleich auf drei Kontinenten gegeneinander an.» Ganz ohne Zuschauer findet das Meeting in Zürich nicht statt. 300 Zuschauer sind zugelassen, sie werden via Los ermittelt. Wer nicht zum Handkuss kommt, kann kostenlos eine Pappfigur im Schweizer Nati-Dress mit einem Foto seiner Wahl erstellen lassen. 1000 dieser Figuren werden auf der Letzigrund-Tribüne verteilt.