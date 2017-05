Die Schuhsohlen quietschen, während der Gummiball abermals in hohem Tempo an die Frontwand geknallt wird. Sprints nach vorne, Ausfallschritte bis in den Spagat in die Breite – und das über eine Spielzeit von oftmals mehr als einer Stunde. Auf einem temporären Glas-Court vor einer steilen Zuschauerrampe spielt sich in dieser Woche in Zürich die absolute Squash-Weltelite um den GC-Cup schwindlig.

Die Highlights des Spiels zwischen Nicolas Müller und Mohammed Elshorbagy: