Nach dem Titelgewinn von Daniel Hubmann im Sprint am Samstag gab es für das Schweizer Team auch am zweiten Tag der WM in Estland eine Medaille. Elena Roos, Florian Howald, Martin Hubmann und Sabine Hauswirth belegten in der Sprint-Staffel den 3. Rang. Gold sicherte sich Schweden vor Dänemark.