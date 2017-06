Auch Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré kämpften in Kroatien am späten Freitagabend um den Einzug in die Top 4 vom Samstag.

Betschart/Hüberli setzten sich in den Viertelfinals gegen die als Nummer 14 gesetzten Amerikanerinnen Sara Hughes/Kelly Claes mit 21:19 und 22:20 durch. Die als Nummer 9 gesetzten Schweizerinnen benötigten nur 37 Minuten für den Vorstoss in den Kampf um die Podestplätze.

In den Achtelfinals hatten Betschart/Hüberli nach hartem Kampf in 65 Minuten die Deutschen Isabel Schneider/Victoria Bieneck mit 18:21, 22:20 und 17:15 bezwungen. Mit dem Siegeszug in Kroatien übertrafen die Schweizerinnen ihr bislang bestes Saisonresultat deutlich. Vor einem Monat hatte sich das Duo Betschart/Hüberli in Rio de Janeiro im 9. Rang klassiert.

Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré, die vor zwei Wochen mit ihrem Finalvorstoss in Den Haag imponierten, sind in Porec als Nummer 12 gesetzt. Sie besiegten in den Achtelfinals die unmittelbar hinter ihnen gesetzten Kanadierinnen Heather Bansley/Brandie Wilkerson in nur 45 Minuten mit 24:22 und 21:15. Am späten Freitagabend treffen die Schweizerinnen im letzten Viertelfinal auf die als Nummer 6 gesetzten Kanadierinnen Sarah Pavan/Melissa Humana-Paredes.