In den Halbfinals treffen die als Nummer 7 gesetzten Schweizer auf das als Nummer 6 gesetzte Ungarn. Im anderen Halbfinal stehen sich Europameister Russland und der topgesetzte Olympiasieger Frankreich gegenüber.

Gegen das als Nummer 2 gesetzt gewesene Italien hatten die Schweizer bei Olympia in Rio noch eine bittere Viertelfinal-Niederlage kassiert. Auch vor gut einem Monat an den EM in Tiflis hatten die Schweizer gegen die Italiener im Gefecht um Rang 7 noch den Kürzeren gezogen.

Niggeler mit Schlüsselrolle

Eine Schlüsselrolle bei der nun gelungenen Revanche gegen Italien spielte Michele Niggeler. Der 25-jährige Tessiner konnte dabei auf sein Insider-Wissen zählen, da er aufgrund seines Ingenieur-Studiums in Mailand dort oft mit dem italienischen Nationalteam trainiert und daher die Gegner bestens kannte.

Niggeler brachte die Schweiz im zweiten Gefecht beim Stande von 0:0 gegen Einzel-Weltmeister Paolo Pizzo mit 2:1 in Führung. Doch auch die beiden anderen eingesetzten Schweizer agierten stabil. Benjamin Steffen erhöhte beispielsweise gegen Marco Fichera mit einer Plus-2-Bilanz auf 10:8 für die Schweiz. Im vorletzten Schweizer Einsatz baute Heinzer die Führung auf 12:9 aus. Der EM-Achte Niggeler brachte den Sieg dann gegen den vorwärts stürmenden Marco Fichera nach dramatischem Finish noch ins Trockene.

Das Schweizer Team mit dem WM-Zehnten Heinzer, dem Olympia-Vierten Steffen, Niggeler und Georg Kuhn hatte zum Auftakt des Tages Kolumbien (45:38) und Japan (45:33) in den Sechzehntel- beziehungsweise Achtelfinals bezwungen.

Die Asiaten galten für die Schweizer als besonders heikle Aufgabe. Im Einzel waren sowohl Heinzer (in den Achtelfinals) als auch der Olympia-Vierte Benjamin Steffen (in den Sechzehntelfinals) gegen Japaner ausgeschieden.