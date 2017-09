Der 41-jährige Amerikaner, der seit Jahren mit grossen Rückenproblemen zu kämpfen hat, erklärte am Mittwoch im Rahmen des Presidents Cup in Jersey City, dass er möglicherweise nicht wieder als Profi auf den Golfplatz zurückkehren werde.

"Ja, definitiv", sagte Woods auf eine Frage, ob es ein Szenario gebe, dass eine Rückkehr verhindern könnte. "Ich weiss nicht, was die Zukunft für mich bringt", erklärte Woods. "Nach acht Operationen weiss ich nicht, was 100 Prozent (Gesundheit) sind, aber ich versuche, so nah wie möglich dorthin zu kommen."

Woods hat den letzten seiner 14 Major-Siege 2008 geholt. Seit 2014 hat er mehrere Rückenoperationen über sich ergehen lassen müssen, in den vergangenen zwei Jahren hat er deshalb nur sechs Runden wettkampfmässig Golf gespielt.