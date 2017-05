Anders als vor drei Tagen in Biel, als es gegen Portugal eine 25:27-Niederlage abgesetzt hatte, lag die Schweiz in Loulé diesmal immerhin einmal in Führung - 3:2 in der Anfangsphase. Zur Pause geriet die SHV-Auswahl allerdings bereits mit 10:17 ins Hintertreffen.

Nach vier Spielen in der EM-Qualifikation stehen die Schweizer Handballer nach wie vor ohne Punkte da.