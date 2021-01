Washington, Los Angeles und Chicago in den Playoffs

Da Divisionssieger stets in die Playoffs einziehen, reichte Washington eine schwache Saisonbilanz von sieben Siegen aus 16 Spielen zur Teilnahme an der K.o.-Phase. In der ersten Playoffrunde trifft Washington zuhause auf die Tampa Bay Buccaneers um Star-Quarterback Tom Brady.

Neben Washington hatten sich in der NFC auch die Los Angeles Rams und die Chicago Bears am letzten Spieltag der regulären Saison für die Playoffs qualifiziert. Die Rams gewannen mit 18:7 gegen die Arizona Cardinals. Chicago jubelte über den Einzug in die Wild-Card-Runde trotz einer 16:35-Niederlage gegen die Green Bay Packers, die durch den Sieg ein Freilos haben.