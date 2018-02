Manuel Salchli, warum braucht es ein House of Switzerland?

Manuel Salchli: Mit dem House of Switzerland wird die Marke Schweiz im Ausland gepflegt. Wir sind eine starke Marke in der Welt: dank unseren Firmen im Ausland, dank unserem Export, dank den Investitionen in der Schweiz und beispielsweise auch dank Roger Federer. Hier in Pyeongchang nutzen wir das House of Switzerland, um die Schweiz als Winterdestination zu promoten. Etwa um Touristen in die Jungfrau-Region zu locken oder den Menschen den Wintersport näher zu bringen, indem wir mit ihnen Ski fahren oder Eishockey spielen. Generell pflegen wir mit dem House of Switzerland das Image der Schweiz im Ausland. Das entspricht dem Auftrag des Bundesrats.