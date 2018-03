Zur Pause lag der Favorit gegen die kämpferisch überzeugenden Ostschweizer 11:12 in Rückstand. Die Spieler von Wacker begingen in der ersten Halbzeit zu viele Fehler. Danach steigerten sie sich und zogen nach dem 15:14 (37.) auf 20:14 (43.) davon. Dennoch kam nochmals etwas Spannung auf, nachdem Fortitudo auf 20:23 (55.) verkürzt hatte. Die Berner Oberländer, die in den fünf Heimspielen zuvor gegen Fortitudo mit elf und mehr Toren Unterschied gewonnen hatten, liessen aber nichts mehr anbrennen.

Der Thuner Topskorer Lukas von Deschwanden, der in der nächsten Saison in der Bundesliga für Stuttgart tätig ist, sass wegen einer leichten Verletzung am Knie mehrheitlich auf der Bank. Mit fünf verwandelten Penaltys und zwei weiteren Treffern war er dennoch der beste Werfer seines Teams. Bei Gossau reüssierte Liga-Topskorer Lucius Graf achtmal, er verzeichnete allerdings auch acht Fehlwürfe.

Die zweite Partie der Serie findet am kommenden Mittwoch in Gossau statt.