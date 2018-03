So gut - neun Schläge unter Par - hatte die volkstümliche Engländerin, die in ihrer Karriere nie grossen Wert auf Äusserlichkeiten gelegt hatte, seit fast 13 Jahren nicht mehr gespielt. In der Hälfte des mit 1,5 Millionen Dollar dotierten Turniers im US-Bundesstaat Arizona etablierte sie sich in der Spitzengruppe. Dies vor zahlreichen Topspielerinnen, die ihre Töchter sein könnten.

Die schwergewichtige Davies leidet seit einiger Zeit an Problemen mit Achillessehne und Wade. Sie kann ihre natürliche Schwungbewegung nicht mehr ausführen. Deshalb musste sie ihre Technik umstellen.

Laura Davies gewann in ihrer langen Karriere 80 Turniere weltweit, davon vier Majorturniere. Zwölf Mal spielte sie für die europäische Auswahl im Solheim Cup, dem weiblichen Pendant zum Ryder Cup.