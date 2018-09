Vergé-Dépré plant, mit der dreifachen Olympiasiegerin ein Turnier der neu geschaffenen P1440-Serie in San Jose zu bestreiten. Vergé-Déprés Standardpartnerin Joana Heidrich ist nach einer Rückenoperation noch rekonvaleszent.

Das Comeback in der World Serie von Vergé-Dépré und Heidrich ist im Januar geplant. Wenn alles nach Plan läuft, könnten die Bernerin und die Zürcherin im November und Dezember als Vorbereitung noch zwei P1440-Events in Kalifornien spielen. Heidrich erlitt im Juli beim Major-Turnier in Gstaad einen Bandscheibenvorfall.