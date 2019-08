Van der Poel setzte die entscheidende Attacke in der vorletzten Runde. Dem Antritt in der längsten Steigung des Rundkurses am Rothorn hatte Schurter wie zuletzt im Val di Sole und im Mai in Nove Mesto nichts entgegenzusetzen. Die übrigen Fahrer hatten dem Tempo des Spitzenduos schon früh im Rennen nicht mehr folgen können.

Für Van der Poel ist es der dritte Weltcupsieg im Cross-Country in dieser Saison und insgesamt. Im Short Track ist der Allrounder seit längerem kaum mehr zu schlagen. Weil sich der Enkelsohn von Raymond Poulidor nun wieder unter die Strassenfahrer mischt und auch auf die Mountainbike-WM Ende Monat in Kanada verzichtet, war es in diesem Jahr das letzte Duell zwischen Schurter und Van der Poel. Mindestens bis zu den Olympischen Spielen in Tokio im kommenden Jahr will der Niederländer den Fokus auf dem Mountainbike behalten. Er ist im Radquer die dominierende Figur und triumphierte heuer auch in prestigeträchtigen Strassenrennen.

Schurter hat somit freie Bahn zum siebten Gewinn des Gesamtweltcups. Vor der Saison-Derniere im September in Snowshoe (USA) liegt der Bündner 310 respektive 322 Punkte vor Henrique Avancini und Mathias Flückiger - eine Differenz, die nur noch in der Theorie wettgemacht werden kann. Van der Poel seinerseits hat nur 21 Punkte weniger gesammelt als Schurter, obwohl er im Juli Vallnord ausgelassen hat.