Übergabe des olympischen Feuers im kleinen Rahmen

Wegen der Coronakrise fand im Panathinaikon Stadion, dem Austragungsort der ersten Spiele der Neuzeit 1896, eine Zeremonie in kleinem Rahmen statt. "Wir hoffen, dass das olympische Feuer das Virus auslöscht", sagte HOC-Präsident Spyros Kapralos. Das Feuer wird nun in einer Sonderlampe per Flugzeug nach Japan gebracht.

Vor leeren Rängen nahmen an der Übergabe nur wenige Mitglieder des HOC und Vertreter aus Tokio teil. Die Flamme wurde von der früheren Schwimmerin Naoko Imoto übernommen, die zurzeit in Griechenland lebt. Yoshiro Mori, der Präsident des Organisationskomitees der Spiele in Tokio, war wegen der Ansteckungsgefahr nicht nach Athen gereist. Er richtete per Video eine Botschaft an die Griechen und die Welt des Sports. Tokio werde für die Spiele bereit sein. "Am 24. Juli wird das Feuer in Tokio entfacht", versicherte Mori.

Derweil bezeichnete der japanische Finanzminister und ehemalige Premierminister Taro Aso in einem parlamentarischen Ausschuss die Spiele in Tokio als "verflucht. Dies ist kein Satz, den die Presse gerne hören würde. Aber er ist wahr", sagte Aso, der bei den Spielen 1976 in Montreal Mitglied der japanischen Schiessmannschaft war. Er hofft auf eine Situation, "in der jeder zumindest sicher und glücklich nach Japan kommen kann. Aber die Frage ist, wie wir das machen." Das könne Japan nicht allein erreichen.

Einen Tag nach der Entzündung des Feuers am 12. März war der traditionelle Fackellauf durch Griechenland wegen der Coronavirus-Pandemie abgebrochen worden. In Japan ist der viermonatige Fackellauf noch geplant. Die Organisatoren haben aber die meisten Feierlichkeiten abgesagt, zudem sollen die Menschen am Strassenrand Abstand zueinander halten. Geschieht dies nicht, könnte der Lauf gestoppt werden. Die Sommerspiele in Japans Hauptstadt sollen vom 24. Juli bis 9. August stattfinden.