Tschopp verlor mit Ippon nach 2:54 Minuten mittels Würgetechnik. Es ist der dritte internationale Titelkampf in Folge, in dem die Baselbieterin gegen die aktuelle Weltranglisten-Erste den Kürzeren gezogen hat. Bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro war Tschopp in den Achtelfinals an Kelmendi gescheitert, an den Europameisterschaften im Frühjahr in Warschau in den Viertelfinals.

In Warschau durfte Tschopp wegen der in der Runde der letzten acht erfolgten Niederlage die Hoffnungsrunde bestreiten und erkämpfte sich mit einem Sieg den Kampf um eine der beiden Bronzemedaillen. An den Weltmeisterschaften kam das Ausscheiden gegen Kelmendi für eine zweite Chance zu früh.

"Ich habe sie zwar noch nicht bezwingen können, komme der Sache aber immer näher. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich sie entscheidend werfen kann", sagte Tschopp. Zum WM-Auftakt hatte sie die Südkoreanerin Kwon Aerim mit Waza-Ari bezwungen.