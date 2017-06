"Eigentlich sollte ich gar nicht nach draussen in die Natur gehen und in die Nähe von Gras und Bäumen kommen", sagte der 25-Jährige der flämischen Zeitung "De Morgen" vom Samstag. "Ziemlich lästig für einen Golfer."

Sein Körper leide auch unter den Flügen. "Das Reisen ist eins der Dinge, das ich am meisten hasse an meinem Sport." Ihn störe die "dünne, recycelte Luft und all die Bakterien" im Flugzeug: "Es braucht nur einer im Flugzeug zu sitzen mit einem Virus oder falschen Bakterien und jeder teilt das Elend", sagte Pieters, der in den vergangenen zwölf Monaten gut 210'000 Kilometer weit gereist ist.