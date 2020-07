Tokio 2021 soll Comeback-Festival des Sports werden

"Die Spiele in Tokio können, sollen und werden das Licht am Ende des Tunnels sein. Wir leben in einer Zeit der grossen Unsicherheit. Am Ende können die Olympische Spiele ein grosses Signal der Hoffnung, des Optimismus, der Solidarität und der Einheit sein", sagte Bach.

Bei der Vorbereitung auf die Tokio-Spiele, die ursprünglich am Freitag beginnen sollten, müssten wegen der andauernden Corona-Krise viele Szenarien berücksichtigt werden. "Die höchste Priorität haben die Schutzmassnahmen und die Gesundheit aller Teilnehmer. Wir wollen die Spiele den Umständen der Krise anpassen", fügte er hinzu.

Das IOC stehe dabei an der Seite der Athleten. Er könne mit den Sportlern fühlen, betonte Bach und hob hervor, dass das IOC die Unterstützungsprogramme um ein Jahr verlängert habe.