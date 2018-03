An dem mit 8,9 Millionen Dollar dotierten und nach dem legendären Arnold Palmer benannten Turnier in Florida liegt Woods vor dem letzten Wettkampftag im 10. Rang, fünf Schläge hinter dem alleinigen Leader Henrik Stenson aus Schweden, dem Sieger des British Open 2016.

Am dritten Tag glückte Woods mit 69 Schlägen (3 unter Par) eine weitere sehr gute Passe. Bei entsprechendem Turnierverlauf könnte Woods den Rückstand auf den verbleibenden 18 Löchern wettmachen.

Wichtiger als der Rang an diesem Turnier wird für den 42-jährigen Superstar die Gewissheit sein, dass er in zwei Wochen in ausgezeichneter Form zum US Masters in Augusta starten wird. Zum ersten Majorturnier des Jahres, das er schon viermal gewonnen hat.