Tom Brady hat sich schon ein paar Mal selber gespielt, auf Kinoleinwänden, er war unter anderem in den «Entourage»-Filmen zu sehen. Als Hollywoodfigur hat Brady enormes Potenzial – er taugt gleichzeitig zum Schurken und zum Helden. Der 41 Jahre alte Quarterback der New England Patriots ist die vielleicht kontroverseste Person im US-Sport, einem Kosmos, in dem es an Reizfiguren nicht mangelt. Amerika liebt es, zu hassen und hochzujubeln, Brady bietet zu beidem Anlass.

In der 53. Super Bowl treffen in Atlanta in der Nacht auf Montag (ab 0.30 Uhr Schweizer Zeit/live Pro7) Titelverteidiger New England Patriots und die Los Angeles Rams aufeinander. Atlanta ist zum dritten Mal nach 1994 und 2000 Super-Bowl-Schauplatz. Hatten zu Wochenbeginn noch Schnee und Minusgrade für Chaos auf den Strassen gesorgt, ist für das Wochenende Wetterbesserung angesagt. Die 75 000 Zuschauer könnten die 53. Auflage des Showdowns sogar unter freiem Himmel erleben. Das Dach der 2017 eröffneten Multifunktionsarena bleibt bei mehr als 15 Grad Celsius und trockenen Bedingungen üblicherweise offen. Mit Maroon 5 fiel die Wahl der Halbzeit-Show an der 53. Super Bowl auf eine als «brav» eingestufte Popband.

Seine Geschichte beginnt im Norden Kaliforniens, in San Mateo, er wächst als kleiner Bruder dreier softballspielenden Schwestern auf. Alle nennen ihn «den kleinen Brady», er ist katholischer Messdiener und Zeitungsverträger, träumt aber früh in anderen Sphären: «Eines Tages werde ich ein grosser Name sein», so schreibt er es in einem Schulaufsatz. Er sollte recht behalten, gegen alle Wahrscheinlichkeiten.

Ein Spätberufener

Denn Brady ist bereits 14, als er sich seinem ersten Footballteam anschliesst, an der High School in Junipero Serra, er war Ersatzquarterback bei einem Team, dass in neun Partien keinen einzigen Touchdown zustande brachte. Eigentlich war Brady zu spät dran, denn in den USA gibt es viele Eltern, die ihre Kinder ab dem Kindergartenalter zu Profis heranzuzüchten versuchen und dafür sechsstellige Summen ausgeben.

Doch bei Brady ist es anders, er ist ein Spätberufener. Weil er dennoch fürchtet, dass niemand von ihm Notiz nimmt, verschickt er Videoaufnahmen an College-Verantwortliche.