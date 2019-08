Stucki fand gegen den sehr defensiv schwingenden Armon Orlik, den nach fünf Gängen allein Führenden, kein Mittel, obwohl nur er ein paarmal nahe an eine Entscheidung gekommen war. Zu Recht bekam Stucki 9,00, Orlik dagegen 8,75 Punkte zugesprochen.

Im 5. Gang am Sonntagmorgen hatte der 34-jährige Stucki dem Mitfavoriten Joel Wicki ebenfalls einen resultatlos ausgegangenen Abnützungskampf über sieben Minuten liefern müssen. Das Einteilungskampfgericht hätte den Seeländer nicht härter anfassen können.

Wicki wieder mit Kurzarbeit

Wicki bekam derweil nach seinem Kampf gegen Stucki vom Einteilungskampfgericht die Möglichkeit, sich prächtig zu erholen. Wie schon in allen vier Gängen vom Samstag benötigte Wicki auch gegen den Appenzeller Michael Bless nur wenige Sekunden für den entscheidenden Schwung.

Mit einem explosiven Hüfter warf der Entlebucher seinen Gegner, der weit vorne auf der Rangliste aufgetaucht war, platt ins Sägemehl. Es war Wickis vierte Maximalnote. Er hat die Qualifikation für den Schlussgang in der eigenen Hand.

Erste Niederlage für Bieri

Die erste Niederlage erlitt auch Michael Bieri. Der Zuger unterlag Matthias Aeschbacher, der seinerseits den fünften Sieg in Folge feierte. Nachdem Stucki zurückgebunden worden ist, verbleibt Aeschbacher als einzige Hoffnung der erfolgsverwöhnten Berner.

Unterdessen behält der am Samstag gescheiterte Schwingerkönig und Titelverteidiger Matthias Glarner den Kurs in Richtung seines fünften eidgenössischen Kranzes bei. Im 6. Gang bezwang er den Innerschweizer Franz-Toni Kenel, der vor dem Gang 0,75 Punkte vor Glarner gelegen war, auf einträgliche Weise.

Glarner fixierte den Gegner am Boden und hätte ihn auf herkömmliche Art überdrücken Können. Stattdessen hob er Kenels Rücken deutlich an, um in dann ins Sägemehl zu wuchten. Dieses spektakuläre Finish trug Glarner 10,00 statt 9,75 Punkte ein. Der Bonus könnte sich in der Schlussabrechnung auszahlen.

Der Zwischenstand nach 6 Gängen

1. Wicki Joel 58,75. 2. Armon Orlik und Sven Schurtenberger je 58,25. 3. Matthias Aeschbacher 58,00. 4. Domenic Schneider und Christian Stucki je 57,75. 5. Marcel Bieri, Curdin Orlik und Andreas Döbeli je 57,50.

Die wichtigsten Resultate im 6. Gang

Christian Stucki - Armon Orlik gestellt. Joel Wicki s. Michael Bless. Matthias Aeschbacher s. Marcel Bieri. Curdin Orlik s. Daniel Bösch. Sven Schurtenberger s. Patrick Schenk. Pirmin Reichmuth s. Fritz Ramseier. Kilian Wenger s. Michael Gwerder. Matthias Glarner s. Franz-Toni Kenel. Lario Kramer s. Matthias Herger. Samuel Giger s. Andi Imhof.

Die wichtigsten Resultate im 5. Gang

Joel Wicki - Christian Stucki gestellt. Armon Orlik s. Kilian Wenger. Michael Bless s. Michael Wiget. Marcel Bieri s. Fabian Staudenmann. Daniel Bösch s. Patrick Räbmatter. Sven Schurtenberger s. Lario Kramer. Samuel Giger s. Hanspeter Luginbühl. Matthias Glarner s. Stefan Gasser. Konrad Steffen s. Christian Schuler. Matthias Aeschbacher s. Marcel Kropf. Daniel Bösch s. Patrick Räbmatter. Pirmin Reichmuth s. Stephan Studinger.