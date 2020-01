Spanien verteidigt EM-Titel

Das Endspiel war ein Hin und Her. Den besseren Start erwischten die Kroaten, die in der 19. Minute 10:7 vorne lagen. Der spanische Trainer Jordi Ribera nahm ein Timeout und wechselte Goalie Gonzalo Perez de Vargas sowie Jorge Maqueda ein. Perez de Vargas parierte in der Folge sechs Schüsse in Serie, Maqueda glich mit drei Toren zum 10:10 (25.) aus. Nach dem 12:12 (33.) setzten sich die Spaniern mit vier Treffern in Folge auf 16:12 (36.) ab, zweimal waren sie ins leere Gehäuse erfolgreich.

Die Kroaten kämpften sich aber zurück und gingen in der 54. Minute dank Luca Stepancic 19:18 in Führung. Nachdem Aleix Gomez per Penalty in der 59. Minute das 21:20 gelungen war, unterlief dem Kroaten Igor Karacic ein Schrittfehler. 25 Sekunden vor dem Ende machte Alex Dujshebaev mit einem herrlichen Schlenzer alles klar. Es war für den Sohn des zweimaligen Welthandballers Talant Dujshebaev das erste Tor in diesem Spiel - die ersten beiden Schüsse hatte er verworfen. Schon im Halbfinal gegen Slowenien (34:32) hatte er mit einem Schlenzer für den Schlusspunkt gesorgt.

Dennoch ist Perez de Vargas als spanischer Matchwinner zu bezeichnen. Mit acht Paraden brachte es der Keeper des FC Barcelona auf eine Abwehrquote von 42 Prozent. Nachdem die Iberer die ersten vier Finals an Europameisterschaften allesamt verloren hatten, triumphierten sie nun zum zweiten Mal in Folge. Abgesehen vom 22:22 gegen die Kroaten in der Hauptrunde gewannen sie sämtliche Partien. Derweil verliessen die Osteuropäer auch in ihrem dritten EM-Final das Parkett als Verlierer.