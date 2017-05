Für Bruno Gisler bedeutete dies der 19. Kranzfestsieg, den zweiten am Aargauer nach 2008 in Möriken. Der 34-Jährige stellte im Anschwingen mit Nick Alpiger, ehe er danach sämtliche Duelle gewann. Im fünften Gang gelang ihm das Husarenstück, in dem er Armon Orlik mit Hüfter auskonterte.

Marcel Kropf verdiente sich die Schlussgang-Teilnahme mit einem Erfolg im fünften Umgang über den Aargauer Mario Thürig. Während die Solothurner beide Schlussgangteilnehmer stellten, enttäuschten die gastgebenden Aargauer. Auf dem Ehrenplatz folgt Andi Imhof mit fünf Siegen. Der Urner verpasste die Endausmarchung durch eine 8,75 beim Gestellten mit Nick Alpiger im fünften Durchgang.

Orlik mit Glück im Unglück

Vier Gänge lang hatte Armon Orlik das Fest in Brugg dominiert. Doch beim Konterangriff von Bruno Gisler fiel der Bündner derart unglücklich auf den Kopf, dass er für einige Minuten regungslos im Sägemehl liegen blieb. Orlik zog sich eine Verletzung im Nackenbereich zu, für kurze Zeit hatte er kein Gefühl mehr verspürt.

Zur Sicherheit begab sich Orlik für weitere Untersuchungen ins Spital. Dort kam kurze Zeit später Entwarnung. "Es ist alles in Ordnung bei mir", liess der Sieger vor Wochenfrist am Thurgauer Kantonalen verlauten. Obwohl Orlik nur fünf Gänge schwang erhielt er den Ehrenkranz verliehen.