Besseres Gefühl beim Schiessen

Zum Beispiel ist ihre Beinstellung beim Stehend-Anschlag jetzt anders. «Das war sehr zeitaufwendig, aber es hat sich gelohnt. Ich habe jetzt ein besseres Gefühl beim Schiessen», sagt die Engadinerin, die wegen der neuen Biathlon-Anlage auf der Lenzerheide nach Lantsch gezügelt ist.

Selina Gasparin ist überzeugt, dass sich dieses Risiko lohnt. Denn die Olympiastrecke passt ihr. Die strenge Loipe mit den steilen Passagen und den technisch schwierigen Abfahrten behagt der starken Läuferin. Und an Wettkämpfe unter Flutlicht, wie sie in Pyeongchang im Biathlon mehrheitlich stattfinden, hat die älteste der drei Gasparin-Schwestern gute Erinnerungen.

Erhöhter Trainingsumfang

Auch ihre Medaille in Sotschi gewann sie in einem Rennen am Abend. Also Topvoraussetzungen, um für eine weitere Grosstat alles in die Waagschale zu werfen. «Ich hatte einen Supersommer, in dem ich in jeglicher Hinsicht nochmals alles gegeben habe», sagt sie, «denn Olympische Spiele sind so etwas Spezielles, gerade im Biathlon».

Sie habe ihren Trainingsumfang noch einmal erhöht, auch mit der Erkenntnis, dass sich das Niveau bei den Frauen seit Sotschi drastisch entwickelt hat. Es sei eine rasante Steigerung, sagt Gasparin. «Wenn ich TV-Bilder von mir 2010 in Vancouver ansehe, dann lache ich mich kaputt. Mit einer solchen Leistung hätte ich heute null Chancen.» Noch vor zwei Jahren habe man bei den Frauen den Cut für die Top 50 mit einem Rückstand von rund dreieinhalb Minuten geschafft, heute liege dieser rund eine Minute tiefer.

Aufhören? Kein Thema

Gasparins Betonung auf ihren aussergewöhnlichen Aufwand und ihre Bemerkung, «eine solche Olympiasaison würde man nicht jedes Jahr vertragen, weil man sich dermassen pusht und selber unter Druck setzt», lassen vermuten, Pyeongchang könnte der Schlusspunkt ihrer Karriere sein.

Selina Gasparin winkt ab: «Ich habe noch nicht in meinem Kopf, aufzuhören.» Auch die zusätzliche Aufgabe als Mutter ändert daran nichts. «Ich weiss gar nicht mehr, wie sich das anfühlte, als ich nur Sportlerin war. Klar ist es mit einer Tochter ab und zu streng, aber man wächst an der Aufgabe, die man zu bewältigen hat.»