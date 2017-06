Der 31-jährige Berner Oberländer stürzte am Dienstagmorgen bei einem Arbeitsunfall von einer Gondel in Hasliberg zwölf Meter in die Tiefe. Kurz nach 8.00 Uhr wurde die Kantonspolizei gerufen. Mit einem Rega-Helikopter wurde Glarner ins Notfallzentrum des Berner Inselspitals gebracht.

Dort wurde eine vordere Beckenringsprengung und eine schwere Sprunggelenksverletzung diagnostiziert, wie das Inselspital mitteilte. Glarner wird noch am Dienstag operiert. Die Verletzungen seien zwar schwer, Glarner befinde sich aber in einem stabilen und allgemein guten Zustand.

Zum Unfallhergang hat die Kantonspolizei Bern Ermittlungen aufgenommen. Der Unfall ereignete sich im Rahmen eines Fotoshootings für ein Magazin. Glarner arbeitet bei den Bergbahnen Meiringen-Hasliberg.