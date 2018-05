Der fatale und viel beschriebene Sturz von der Gondel der Hasliberg-Bahnen ereignete sich am 27. Juni letzten Jahres. Zwei Tage vorher hatte Glarner ebenfalls am Berner Oberländischen Gauverbandsfest - damals in Grindelwald - seinen 113. und bislang letzten Kranz gewonnen.

Jetzt wird der 32-jährige Meiringer an seinem Heimfest das Comeback geben - "ziemlich sicher", wie er am Dienstag gegenüber der SDA sagte. Letzten Sonntag ist der Belastungstest am Klubschwinget in Interlaken sehr positiv ausgefallen. Mit vier Siegen und zwei gestellten Gängen belegte Glarner sogar den 1. Platz.

Das Wettkampfprogramm für den Rest der Saison wird der Schwingerkönig von Estavayer 2016 erst später festlegen. Die wichtigsten Anlässe dürften für ihn der Brünig-Schwinget vor der Haustür am 29. Juli, das Berner Kantonalfest in Utzenstorf am 12. August und der Schwägalp-Schwinget am 19. August sein. Am Bergkranzfest auf der Schwägalp werden nach heutigem Stand nahezu alle Bösen aus den Verbänden Bern, Innerschweiz und Nordostschweiz aufeinandertreffen.