Das Schweizer Team mit dem WM-Zehnten Max Heinzer, dem Olympia-Vierten Benjamin Steffen sowie Michele Niggeler und Georg Kuhn schaffte den Sprung in die Top 8 mit einem überraschend deutlichen Erfolg gegen das als Nummer 10 gesetzte Japan.

Die Asiaten galten für die Schweizer als besonders heikle Aufgabe. Im Einzel waren sowohl Heinzer (im Achtelfinal) als auch der Olympia-Vierte Benjamin Steffen (im Sechzehntelfinal) gegen Japaner ausgeschieden.

Viertelfinal-Gegner der als Nummer 7 gesetzten Schweizer ist der als Nummer 2 gesetzte Olympia-Zweite Italien. Gegen Italiener hatten die Schweizer an den letzten Sommerspielen in Rio de Janeiro eine bittere Viertelfinal-Niederlage kassiert. Zudem verloren die Schweizer vor einem Monat an den EM in Tiflis auch das Duell um Rang Rang 7 gegen Italien (41:44).