Nina Betschart und Tanja Hüberli gewannen auch ihr zweites Gruppenspiel locker. Sie bezwangen die Litauerinnen Ieva Dumbauskaite/Monika Povilaityte 21:12, 21:17. Damit ist zumindest die erste K.o.-Runde erreicht. Mit einem weiteren Erfolg im abschliessenden Match der Vorrunde gegen die ebenfalls noch makellosen Österreicherinnen Stefanie Schwaiger/Katharina Schützenhöfer könnten sich Betschart/Hüberli ein Spiel ersparen.

Gleiches gilt für Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré. Gegen die Norwegerinnen Victoria Faye Kjölberg/Ane Guro Tveit Hjortland drehten die Zürcherin und ihre Berner Partnerin nach verlorenem Startsatz auf, sie gewannen schliesslich 16:21, 21:16, 15:7. Auch Heidrich/Vergé-Dépré haben die Chance, mit einem abschliessenden Sieg am späten Nachmittag gegen die noch punktelosen Russinnen Julia Abalakina/Xenia Dabischa die Vorrunde als Erste zu beenden.

Beeler/Krattiger bezwungen

Nico Beeler und Marco Krattiger schlossen die Vorrunde bei den Männern derweil als Zweite der Gruppe D ab. Das Schweizer Duo unterlag den lettischen Lokalmatadoren Alexanders Samoilows/Janis Smedins 18:21, 13:21.

Den direkten Sprung in die Achtelfinals haben Beeler/Krattiger durch die erste Niederlage im dritten Spiel verpasst. Es bleibt ihnen aber die Chance, sich mit einem Sieg in der ersten K.o.-Runde am Freitag einen Platz in den letzten 16 zu ergattern.