Romain Duguet, Martin Fuchs und Steve Guerdat korrigierten den mässigen Auftritt von Startreiterin Nadja Peter-Steiner, die somit das Streichresultat lieferte. Ein Jagdspringen bildete die erste Wertungsprüfung, massgebend war die Zeit. Ein Abwurf wurde mit vier Sekunden Zuschlag bestraft, der in der Umrechnung für das Gesamtklassement zwei Strafpunkte eintrug.

Das Schweizer Männer-Trio ist auch mit Blick auf das Einzelklassement stark unterwegs. In Führung liegt der Lokalmatador Peder Fredricson. Er durchmass den Parcours auf All In in 75,50 Sekunden. Guerdat mit Bianca (4.), Fuchs auf Clooney (7.) und Romain Duguet im Sattel von Twentytwo des Biches (11.) liegen allesamt innerhalb eines Abwurfs und somit in Schlagdistanz. Den Parcours nahmen 81 Paare in Angriff, 17 Nationen stellen eine Equipe.

Der Kampf um die Team-Medaillen wird am Donnerstagnachmittag und Freitagabend in je einem Umgang analog zu einem Nationenpreis fortgesetzt. Der Punkterückstand nach diesen drei Ritten wird auch in die zwei Durchgänge vom Sonntag mitgenommen, wenn er Europameister erkoren wird.