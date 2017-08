Joana Heidrich/Anouk Vergé-Dépré bezwangen die als Nummer 5 gesetzten Amerikanerinnen Lauren Fendrick/April Ross 21:16, 21:13. In den Viertelfinals treffen sie nun auf die Olympiasiegerinnen und Weltmeisterinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst aus Deutschland.

Auch Tanja Hüberli und Nina Betschart setzten sich in der ersten K.o.-Runde in Hamburg in zwei Sätzen durch. Sie bezwangen die als Nummer 8 gesetzten Tschechinnen Kristyna Kolocova/Michala Kvapilova 21:14, 24:22. Hüberli/Betschart bekommen es nun mit Sarah Pavan und Melissa Humana-Paredes zu tun. Die Kanadierinnen sind in Norddeutschland als Nummer 3 gesetzt.