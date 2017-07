Die Athleten hatten in der zweitgrössten Stadt Deutschlands je 300 m Schwimmen, 6,6 km Radfahren und 1,6 km Laufen zu bewältigen. Die Schweizer befanden sich kurzzeitig auf Medaillenkurs, als sich Andrea Salvisberg als zweiter Starter (nach der Vortages-Fünften Jolanda Annen) als Dritter auf die Laufstrecke begab.

Der Berner hatte sich mit einem starken Schwimmen und Radfahren nach vorne gekämpft. Nach dem Laufen übergab er als Achter an Lisa Berger. Diese Rangierung resultierte dann auch am Ende des Wettbewerbs für das Schweizer Quartett. Der Rückstand auf Weltmeister Australien betrug im Ziel 90 Sekunden. Die USA und die Niederlande holten Silber und Bronze.

An den Sommerspielen in Tokio 2020 wird der Mixed-Team-Wettbewerb erstmals olympisch sein. Und mit Nicola Spirig dürfte in der nächsten Saison das Schweizer Team wieder stärker besetzt sein. Die Zürcherin befindet sich nach ihrer zweiten Babypause mittlerweile wieder im Training.

Die Schweiz war schon zweimal Mixed-Team-Weltmeister. 2009 bei der Premiere gar ohne Spirig, dafür unter anderen mit der heute zweifachen Ironman-Weltmeisterin Daniela Ryf. Ein Jahr später folgte die erfolgreiche Titelverteidigung mit Ryf, Ruedi Wild, Sven Riederer und Spirig.