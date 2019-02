Das sagt Brady selbst zu seinem Erfolg.

I'm convinced that Mo Bamba is the universal song of the world #Superbowl pic.twitter.com/JrLvlM0AmM — Dan Girolamo (@Danny_Giro) 4. Februar 2019

So geht es in der Kabine der «Pats» ab.

Brady hat nun gleich viele Meisterschafts-Ringe wie Basketball-Legende Michael Jordan.

Thanos (Brady) hat nun alle Infinity Stones (sechs Super-Bowl-Ringe).

Tom Brady just keeps winning 🐐 pic.twitter.com/k4dNdlyVnD — SportsCenter (@SportsCenter) 4. Februar 2019

Der Quarterback hat nun mehr Super-Bowl-Ringe als 30 NFL-Teams.

Tom Brady, the GOAT.

Tonight just once again reinforced that Tom Brady is the luckiest athlete in sports history. Dude puts up 13 points against the 20th ranked defense and only won because his defense held an all-time great offense to 3 points. Anybody saying he's the GOAT is a fucking moron. — Barry McCockiner (@SportsTalkBarry) 4. Februar 2019

Oder doch nicht? Dieser User glaubt, dass Brady der Athlet in der Sportgeschichte mit dem meisten Wettkampfglück ist.

Tom Brady has played in 16.98% of all Super Bowls and won 11.32% of all Super Bowls. Ever. — Gustavo Sorola (@sorola) 4. Februar 2019

Auch eine verrückte Statistik: Tom Brady hat in 16,98 Prozent aller Super Bowls gespielt und 11,32 Prozent aller Super Bowls gewonnen.

Make it 6! Unreal run we’ve been on https://t.co/mBMVZhSkKk — Strombone (@strombone1) 4. Februar 2019

«NHL-Goalie Roberto Luongo sagt: Gemeinsam haben Tom Brady und ich insgesamt schon sechs Titel gesammelt. Was für ein Lauf!»

I KNOW I DID NOT JUST SEE TOM BRADY & THE OWNER KISS MOUTH TO MOUTH 🤭😳😳😳 #SuperBowl53 #Patriots #TomBrady pic.twitter.com/KGZzWFGhEN — Yxng Viz aka YOUR FAVORITE RAPPERS FAVORITE RAPPER (@Ty_Freeman13) 4. Februar 2019

Für den Teambesitzer gibt es gar noch ein Küsschen.

Nicht überall kommt Bradys Erfolg gut an.

Worauf sich die Patriots jetzt freuen dürfen.