Sascha Lehmann wird Europameister im Lead-Klettern

Der 22-jährige Berner zeigte im Final eine beeindruckende Leistung und kletterte von allen acht Finalisten am höchsten. Nach seinem Weltcupsieg 2019 in Villars ist der EM-Titel sein bislang grösster Erfolg auf internationaler Ebene. Im letzten Jahr sicherte er sich in Edinburgh im Lead-Klettern EM-Bronze.

Nach den drei Einzel-Disziplinen Speed, Bouldern und Lead belegt Lehmann bei den Titelkämpfen in Moskau in der Kombinationswertung den 2. Zwischenrang. Damit ist der Burgdorfer weiterhin im Rennen um das letzte verbliebene Ticket für die Olympischen Spiele 2021 in Tokio.