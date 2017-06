Westbrook setzte sich bei der Wahl zum besten Spieler der letzten Saison gegen James Harden (Houston Rockets) und Kawhi Leonard (San Antonio Spurs) durch. Die Superstars LeBron James, Kevin Durant oder Stephen Curry hatten es zuvor nicht einmal in die engere Auswahl der Top 3 geschafft.

Obwohl Westbrook mit Oklahoma in den Playoffs bereits in der ersten Runde an den Houston Rockets mit dem Genfer Clint Capela gescheitert war, absolvierte er eine Rekordsaison. Der 28-Jährige schaffte in der regulären Saison 42 Triple-Double, also zweistellige Werte bei Punkten, Rebounds und Assists, und knackte damit die 55 Jahre alte Bestmarke von Oscar Robertson.