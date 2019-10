Der 31-Jährige Small Forward, der am Ende der letzten Saison von den Golden State Warriors zu den Brooklyn Nets, den vormaligen New Jersey Nets, gewechselt war, dämpfte in einem Radiointerview alle Hoffnungen der Fans auf ein baldiges Comeback.

Durant erlitt im Juni im fünften Spiel der Finalserie gegen die Toronto Raptors einen Achillessehnenriss. "Ich arbeite daran, wie es jeder tut, der sich die Achillessehne gerissen hat. Es braucht viel Zeit", sagte Durant. Den Vierjahresvertrag mit dem New Yorker Klub unterschrieb er nach der Verletzung.