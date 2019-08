Als längst noch nicht alle 150 Profis den ersten Umgang auf dem Walliser Hochplateau beendet hatten, brachte sich McIlroy in eine Position, aus der er in den weiteren drei Runden seinen ersten Sieg in der Schweiz anstreben könnte.

Der vierfache Majorturnier-Sieger McIlroy gewann am letzten Wochenende in Atlanta die Tour Championship des amerikanischen Circuits. Dabei spielte er die Rekordsumme von 16,66 Millionen Dollar (Bonus und Preisgeld) ein.