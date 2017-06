Als etwa die Hälfte der 156 Spieler in der Auftaktrunde des zweiten Majorturniers des Jahres noch unterwegs waren, lag Fowler mit seinem hervorragenden Umgang um zwei und mehr Schläge in Führung. Fowler blieb mit elf Pars und sieben Birdies fehlerfrei. Er ist einer von zahlreichen Weltklassegolfern, die bislang keines der vier Majors gewonnen haben. Im Jahr 2014 beendete Fowler jedes grosse Turnier unter den besten fünf.

Zum Auftakt in der Anlage von Erin Hills spielten sich auch zwei Engländer in den Vordergrund, die im September am Omega European Masters in Crans-Montana zu sehen sein werden: Tommy Fleetwood lieferte eine 67 ab, Lee Westwood eine 69.

Vorjahressieger Dustin Johnson und sein amerikanischer Landsmann Jordan Spieth, zwei der meistgenannten Favoriten, handelten sich mit Runden von 3 respektive 1 über Par erhebliche Rückstände ein.